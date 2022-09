Una planta de reciclaje ubicado en la zona de La Dorotea, cerca de Villa Esquiú, en la ciudad de Córdoba, se incendió casi por completo luego de que el fuego originado en la quema de pastizales de un terreno colindante, llegara hasta el lugar.

El establecimiento tiene un sector productivo con un galpón que está en el fondo del terreno y en la parte delantera acumulan el material a reciclar, básicamente botellas pe que forman una montaña gigantesca y son de rápida combustión.

Al iniciarse la quema en el pastizal lindero, por las fuertes ráfagas de viento, de inmediato ardió parte de la planta, propiedad de Amadeo Sabattini. El fuego avanzó hacia el depósito, que se quemó por completo.

Trabajó una dotación de bomberos que puso a salvo la parte productiva; que es el galpón donde se encuentran las máquinas recicladoras.

Según el propietario, apenas limpien el terreno de todo el material reducido a cenizas y puedan volver a tener energía eléctrica, la planta se pondrá en funcionamiento nuevamente la semana próxima. En el lugar trabajan 10 personas.

Escuchá el audio completo:

"Mucho viento, la verdad que no dio tiempo a nada. Lo que se ha quemado es mercadería que teníamos acá en stock. Afortunadamente no hubo víctimas. La planta está intacta. No hubo daños en el sector de producción, la mercadería terminada para entregar afortunadamente la salvaron", dijo Sabattini y agradeció la gran tarea de los bomberos de Córdoba.

Mirá las imágenes en la nota de Canal 10:

Informe Juan Fernández, periodista Multimedio SRT