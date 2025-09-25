Un departamento se incendió en la noche del miércoles en un edificio de barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba. El siniestro, ocurrido alrededor de las 22:15 en un complejo de la calle Colón al 3100, fue controlado por una dotación de la Dirección Bomberos sin que se registraran personas heridas.

El llamado al 911 derivó en la pronta movilización del personal de bomberos. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el fuego afectaba el hall de ingreso de la unidad, donde se encontraba un armario de madera con libros y documentación, y procedieron a la extinción del foco.

La intervención rápida y la capacitación continua del equipo permitió evitar la propagación de las llamas a otros ambientes del edificio. Mientras tanto, efectivos policiales organizaron la evacuación preventiva de aproximadamente 20 residentes. No se reportaron lesionados y la situación quedó controlada.