Una casa ubicada en Villa Carlos Paz se prendió fuego, con cuatro ocupantes adentro. Afortunadamente los Bomberos pudieron sofocar las llamas y las personas se encuentran en buenas condiciones.

La vivienda está ubicada en calle San Luis al 400, de barrio Altos de San Pedro y el episodio ocurrió en horas de la mañana.

En el domicilio se encontraba un hombre de 78 años, otro de 21 y dos menores de 9 y 17 años.

Por causas que se tratan de establecer, el foco ígneo se habría originado en una de las habitaciones, provocando daños en un colchón, mobiliario, televisores y prendas de vestir.

Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar, asistió a los ocupantes y, de manera preventiva, dispuso el traslado del más pequeño al Hospital Sayago de la localidad.