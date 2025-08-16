Se instaló en Córdoba el primer sensor para monitorear y advertir crecidas del Suquía
La colocación se llevó a cabo en uno de los puntos críticos de la Costanera: la intersección de la calle Ibarbalz y Costanera Norte. Es el proyecto que resultó vencedor en la competencia de startups Pampa 4.
En el marco del desafío de innovación abierta Río Inteligente, comenzó la implementación de una tecnología clave para prevenir riesgos por crecidas del río Suquía.
La startup Pampa 4 ganó el desafío y obtuvo financiamiento para instalar un sistema de sensorización, alerta temprana y activación de barreras y cartelería en sitios estratégicos del río Suquía.
En estos días, se procedió a la instalación del primer sensor IoT (por la expresión inglesa "Internet of Things" o internet de las cosas) con tecnología LoRaWAN en un punto crítico de la Costanera: la intersección de calle Ibarbalz y Costanera Norte.
Esta solución innovadora permitirá, en simultáneo, monitorear en tiempo real la altura del agua del río Suquía y activar alertas automatizadas, operar a distancia barreras de seguridad que se bajarán ante situaciones de riesgo e informar a vecinos y conductores mediante carteles electrónicos y sirenas de advertencia.
Todo el sistema estará integrado a una plataforma inteligente alojada en la infraestructura tecnológica municipal, que permitirá visualizar las mediciones del sensor y el estado de las barreras.
Previo a la instalación, se realizó un estudio técnico junto a la Universidad Nacional de Córdoba y Defensa Civil, que permitió relevar las profundidades del río en puntos clave. Esta información es fundamental para calibrar los sensores y definir los umbrales de activación del sistema.
El Desafío de Innovación Abierta Río Inteligente es gestionado a través de CorLab, el laboratorio de innovación pública y Govtech, perteneciente a la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital de la Municipalidad de Córdoba, junto a BID Lab.
El proyecto cuenta con el trabajo conjunto de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito, en el marco de una política de ciudad inteligente que prioriza la innovación y el cuidado de la ciudadanía.