Una familia de Villa Martínez vive una verdadera pesadilla luego de que durante la madrugada del sábado se les incendió la casa en donde viven, ubicada en Villa Martínez.

En el momento de la tragedia, había adultos y niños que sufrieron quemaduras de distinta consideración. Una joven de 20 años llevó la peor parte y aún permanece internada en el Instituto del Quemado por las heridas recibidas.

Mientras los niños eran rescatados de las llamas, la familia sufrió el robo de un teléfono, algo que casi se repite cuando recibieron ayuda y las donaciones casi fueron hurtadas antes de ser entregadas a la familia y luego de recibirlas también sufrieron el hurto de algunos elementos.

Aparentemente el fuego se inició por un cortocircuito en la habitación de la dueña de la casa que luego se extendió al resto de la vivienda.

“Todo fue muy rápido, intentamos sacar a los niños para salvarlos incluso a la nena mayor debimos arrastrarla porque estaba desmayada por el humo”, explicó Luciana, la dueña de la casa a Canal 10.

“Ahora estamos como podemos, a mí me dieron de alta ayer (martes) en el instituto del Quemado, estamos todos parando en diferentes casas de familiares porque el lugar no está habitable y los pocos espacios en pie están llenos de hollín y con un olor a quemado insoportable”, explicó Luciana en diálogo con radio Universidad.

“Tratamos de cerrar cómo se puede lo que queda de la casa porque están las paredes rajadas y nos turnamos para hacer guardia y que no nos roben de nuevo. Tratamos de cuidar lo poquito que nos quedó y las donaciones que recibimos de la gente”, amplió la mujer.

Al ser consultada por la inseguridad que aún en medio de la tragedia no les permite la tranquilidad de que no vuelvan a robarles, Luciana aseguró que “es muy duro que sobre los que nos pasó, haya gente que se aproveche de la situación para robar. No tenemos idea de quienes fueron, los vecinos de la zona son buenos, debe ser gente de otro lado”.

En cuanto a la ayuda oficial, la mujer indicó que “desde la Municipalidad nos dijeron que nos iban a ayudar para al menos para tratar de techar una parte de la casa, pero aún no se mucho cómo va a ser”.

Donaciones y ayuda

Pese a que recibieron ayuda, Luciana explicó que todavía necesitan muchas cosas porque perdieron todo.

“Dentro de todo estamos todos bien, de a poco nos han dado el alta todos, lo más importante es que los chicos están bien, la verdad es que estamos muy agradecidos de la ayuda de los vecinos, pero seguimos necesitando de todo porque nos quedamos sin nada”, explicó.