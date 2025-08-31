Se podrá gestionar el DNI en varios barrios de la ciudad
La Municipalidad de Córdoba estará en Renacimiento, Villa Adela y Ampliación Centroamérica. Se podrán realizar varios trámites relacionados con el Registro Civil y, además, se entregará la tarjeta SUBE.
La Municipalidad de Córdoba brinda a vecinos y vecinas la posibilidad de realizar diversos trámites relacionados con el Registro Civil cerca de sus hogares, evitando así que tengan que trasladarse grandes distancias y generando el gasto del transporte.
Durante la primera semana de septiembre, Operativo DNI se acercará a diversos sitios de la ciudad:
- Lunes 1: Polideportivo Renacimiento: Argandoña y Bv. Cañagallo, barrio Renacimiento.
- Miércoles 3: Centro de Jubilados Villa Adela (Aviador Kingsley 2221).
- Viernes 5: Centro Educativo José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II (Trinidad Guevara 3555, barrio Ampliación Centroamérica).
Gestioná el DNI y otros trámites
Quienes se acerquen a los sitios mencionados podrán realizar diferentes gestiones que incluyen la actualización del DNI, solicitar nuevo ejemplar, realizar cambio de domicilio, tramitar actas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como también iniciar trámites como cambio de género, rectificaciones, inscripción fuera de término y realizar consultas.
Tarjetas SUBE
También se estará entregando la tarjeta SUBE. Para adquirirla es necesario concurrir con DNI en mano; no se precisan requisitos adicionales y todos los vecinos pueden hacer el trámite. La SUBE se retira con saldo negativo de $1.500, equivalente al valor de la tarjeta.
Además, de manera fácil y ágil, se podrán realizar trámites relacionados con CIDI y VeDi.
Para mujeres embarazadas
Asimismo, aquellas mujeres que se encuentren en período de gestación podrán acercarse para solicitar información sobre el programa provincial “Protección de la Embarazada y su Bebé”. Este programa busca acompañar a las personas gestantes sin obra social y a sus bebés, fortaleciendo su salud, facilitando el acceso a los controles del embarazo y en la primera infancia.