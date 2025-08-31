La Municipalidad de Córdoba brinda a vecinos y vecinas la posibilidad de realizar diversos trámites relacionados con el Registro Civil cerca de sus hogares, evitando así que tengan que trasladarse grandes distancias y generando el gasto del transporte.

Durante la primera semana de septiembre, Operativo DNI se acercará a diversos sitios de la ciudad:

- Lunes 1: Polideportivo Renacimiento: Argandoña y Bv. Cañagallo, barrio Renacimiento.

- Miércoles 3: Centro de Jubilados Villa Adela (Aviador Kingsley 2221).

- Viernes 5: Centro Educativo José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II (Trinidad Guevara 3555, barrio Ampliación Centroamérica).

Gestioná el DNI y otros trámites

Quienes se acerquen a los sitios mencionados podrán realizar diferentes gestiones que incluyen la actualización del DNI, solicitar nuevo ejemplar, realizar cambio de domicilio, tramitar actas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como también iniciar trámites como cambio de género, rectificaciones, inscripción fuera de término y realizar consultas.

Tarjetas SUBE

También se estará entregando la tarjeta SUBE. Para adquirirla es necesario concurrir con DNI en mano; no se precisan requisitos adicionales y todos los vecinos pueden hacer el trámite. La SUBE se retira con saldo negativo de $1.500, equivalente al valor de la tarjeta.

Además, de manera fácil y ágil, se podrán realizar trámites relacionados con CIDI y VeDi.

Para mujeres embarazadas

Asimismo, aquellas mujeres que se encuentren en período de gestación podrán acercarse para solicitar información sobre el programa provincial “Protección de la Embarazada y su Bebé”. Este programa busca acompañar a las personas gestantes sin obra social y a sus bebés, fortaleciendo su salud, facilitando el acceso a los controles del embarazo y en la primera infancia.