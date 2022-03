La compañía independiente de danza contemporánea, Castadiva, con coreografía y dirección de Mónica Fracchia, se presenta en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, el viernes 18 de marzo a las 21.



Exhiben función de la obra "Juventud", interpretada por los bailarines: Valentina Martínez, Vanesa del Carril, Fiamma Topini, Sofía Giurastante, Aldana Morales, Leonardo Barri, Gabriel Desanti, Cristian Paillamán y Liber Franco.



La música utilizada en la obra transita temas de Philip Glass, Elvis Presley, John Lennon- Paul McCartney, Edith Piaf-Gugliemi, Zyce Morten Granau. Fueron producidos y arreglados por Agustín Roses. El diseño de vestuario es de Vanesa Casado, y el diseño de iluminación de Fernando Muñoz.

Sobre la obra "Juventud"

"El disparador para la creación de esta obra es una mirada sobre el mundo joven, no sólo de ayer o de hoy; sino todos y, quizás por lo tanto, el de siempre. Los miro sin ser mirada, los escucho sin que me oigan. Busco en los pogos, esa catarsis adolescente que me hace pensar en los comienzos de la danza, en las bacanales, el éxtasis. Es el desborde de empujar y empujarse, golpear y golpearse hasta agotar toda energía. Y a veces hasta causar y causarse daño. Multitud, desenfreno, colapso. Mi propia juventud, la que transitó la peor de las dictaduras, está presente en una de las escenas de la obra", se detalla en la sinopsis.

"Correr, tropezar, encontrarse; caer, volver a correr y seguir; caer y levantarse una y otra y otra y otra vez. El espacio escénico es el de la carrera de obstáculos, en soledad o en compañía. Suerte de triunfo de la voluntad, los bailarines corren por y para la vida. Esta pieza se trata, finalmente, del vigor, la pujanza y la energía de los años juveniles frente a la recurrencia absurda de los mismos obstáculos. La música de Philip Glass (que engarza las diferentes escenas), sin ser lánguida, es la acumulación paulatina de la fuerza de la agonía. Los movimientos fracasan pero no se frustran; se obstinan en seguir", cierra la sinopsis.

La obra se estrenó en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en septiembre del 2017. En 2018 se presentó en la ciudad de La Plata. En febrero de 2022 se presentó en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza.