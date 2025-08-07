Cimbronazo de último momento en el tablero político de Córdoba. Ante el inminente cierre legal para la presentación de alianzas electorales, la novedad de este jueves es el quiebre en dos de la UCR Córdoba, algo que más o menos se veía venir, y que deja ahora flotando una pregunta que se hace por sí sola: ¿Rodrigo de Loredo se pintará de violeta en octubre?

Tras semanas de operaciones y declaraciones mediáticas, en las que tampoco faltó la intervención de la Justicia Federal, Generación X, el espacio que responde al diputado Rodrigo de Loredo, bajó su lista para competir en las internas impuestas por el juez con competencia electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja, fijadas en un primer término para este domingo 10 de agosto. Ese cronograma, que obligaba a la UCR Córdoba a dirimir candidaturas mediante internas, deja de existir.

“A la sociedad no le interesa hablar de la interna del radicalismo, por eso dimos un paso al costado: no vamos a seguir hablando de esta interna”, dice a Cba24n Alejandra Ferrero, portavoz de De Loredo y presidenta de bloque en la Legislatura de Córdoba.

De esta manera, con el retiro de la lista de precandidatos por parte de Generación X, habrá una única boleta (la lista 3) que llevará la insignia de la UCR Córdoba: Más Radicalismo, bajo el liderazgo del exintendente Ramón Mestre, quien hace un tiempo viene elevando críticas hacia el Gobierno nacional, como estrategia para contrastar con el sector de De Loredo.

“Hemos intentado impregnar al radicalismo de un nuevo espíritu, de un espíritu dinámico, competitivo, pero no hemos podido debido a que esta línea interna, Más Radicalismo, está atravesada por el cordobesismo”, agrega Ferrero, quien asegura que detrás de Mestre se encuentra el auspicio del PJ Córdoba.

Desde Generación X critican la judicialización que obligó, con intervención del juez federal Vaca Narvaja, a realizar internas.

“Hubo una feroz intervención judicial. Acabamos de anoticiarnos de que el juez (Vaca Narvaja) intervino también la junta electoral cuando no había ningún motivo para llegar a esa intervención”, dice Ferrero

¿A qué se refiere concretamente con la “intromisión del cordobesismo"?

Ferrero- La clara intromisión del PJ a través de un sector del partido. A través de Más Radicalismo, el PJ Córdoba intenta destruir al sector mayoritario del radicalismo y al candidato más competitivo de la UCR, que no es otro que Rodrigo de Loredo. De Loredo es la amenaza real al corazón del cordobesismo. No peleamos contra una línea interna, peleamos contra el cordobesismo.

-¿Usted está diciendo que el exintendente Ramón Mestre fue auspiciado por el PJ Córdoba para motivar las internas?

Ferrero- Que cada uno saque sus conclusiones. El PJ está muy adentro de nuestra vida política.

-Desde Generación X quieren “una UCR que mire al futuro”, según manifiesta usted, ¿ese futuro es violeta?

Ferrero- Son cuestiones que iremos analizando. Hoy podemos decir que desde nuestro sector tuvimos la intención de poner al radicalismo de pie, de hacerlo competitivo, aunque hay gente que quiere quedarse anclada en el pasado.

Piden la renuncia de Marcos Ferrer

De manera simultánea, la Mesa Directiva del Partido Unión Cívica Radical Córdoba elevó el pedido formal de renuncia hacia el presidente de la UCR y la "asignación de responsabilidad al diputado De Loredo".

"Por lo expuesto, solicitamos formalmente que el presidente Marcos Ferrer presente su renuncia al cargo que ostenta al frente del Comité Central de la Provincia de Córdoba, y que Rodrigo de Loredo asuma su responsabilidad política por la situación actual. Esta decisión, aunque difícil, es la única vía para devolverle la dignidad a nuestro partido y recuperar la confianza de la sociedad cordobesa. Es un acto de responsabilidad y de compromiso con el futuro de la UCR", expresa el comunicado.