La Municipalidad de Córdoba invita a vecinas y vecinos de todas las edades a participar de la primera Cumbre Barrial de Economía Circular y Feria Circular en la ciudad, una iniciativa de actividades y conversaciones en torno a temáticas ambientales.

Esta nueva propuesta busca promover la Economía Circular, fortalecer la educación en torno al medio ambiente y generar espacios de encuentro entre vecinos, instituciones y emprendedores.

La primer jornada se desarrollará este viernes 22 de agosto, de 10:00 a 18:00 horas, en la plaza Vélez Sarsfield ubicada frente al Patio Olmos. Luego, las Cumbres Barriales se repetirán una vez al mes mes en distintos puntos de la ciudad.

Entre las propuestas a destacar se encuentra el colectivo “Córdoba Repara”, un grupo de personas voluntarias que restaura productos rotos. Se podrá llevar hasta un objeto por persona y si es necesario, el repuesto. Se repararán electrodomésticos pequeños, bicicletas, ropa, calzado, mochilas y objetos metálicos para soldar, entre otros.

Habrá también ecocanje de residuos reciclables por productos de la Economía Circular, emprendimientos locales de moda, productos sustentables y música en vivo. Además, se realizarán actividades para las infancias y una demostración de realidad virtual.