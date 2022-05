Pasó un mes y medio del accidente que sufrió Ezequiel Cabrera al caer al túnel de Plaza España que casi le cuesta la vida. Afortunadamente se salvó y ahora hace poco más de un mes ya pudo volver a su casa.

En diálogo con Canal 10, Ezequiel mostró cómo recuperó su voz, su forma de hablar e inclusive su risa y buen humor. "Antes hablaba en ronquidos pero ahora ya recuperé mi voz y los estudios van re bien", bromeó.

Si bien ya se está recuperando, Ezequiel explicó que aún falta la operación y la prótesis en la parte que le falta del cráneo, que le demandará dos semanas de recuperación.

Además, aseguró que recordó todo lo ocurrido esa noche y fue impactante y a la vez triste para él.

Sin embargo, afirmó que por temas judiciales, y luego de hablar con su abogado, no puede dar detalles de si recuerda si lo tiraron o se cayó al túnel, pero sí aseguró que recuerda ese momento.

En ese sentido, está convencido de que esa noche hizo las cosas bien:

"Yo se que no hice las cosas mal, que fui un chico que solo se metió para que no pelee nadie, para que al otro día en el noticiero no salga que mataron a un chico afuera del boliche, como viene pasando"

Luego de lo que le tocó vivir, Ezequiel afirmó que aprendió a valorar más la vida, a estar más con su familia y compartir más momentos "porque el día de mañana no sabemos si estamos o no".

"Quiero devolver todo el apoyo que me hicieron sentir", cerró.