Un niño de 13 años, que sufrió quemaduras en parte de su cuerpo tras manipular una botella de alcohol y encender fuego en su casa de barrio Las Magnolias, en Córdoba capital, continúa internado en el Hospital de Niños con lesiones en las piernas y un brazo.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Teodoro Caillet Bois al 4.000, desde donde el menor fue trasladado de urgencia por un servicio de emergencias luego que , según el relato de la madre ante la Policía, el niño habría estado jugando con elementos inflamables cuando se desató el fuego.

Hoy, a 4 días de este accidente doméstico que podría haber terminado en tragedia, Jordán se está recuperando luego de sufrir quemaduras en sus piernas y antebrazo derecho al tomar fuego parte de su ropa mientras manipulaba una botella de alcohol y un encendedor.

En el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, queremos acompañar a esta familia, por lo que hablamos Daniela, la madre del niño quien nos contó que “desde el día viernes 18 a la madrugada que estamos con esta situación, Jordán se encuentra internado, está dentro de todo estable, pero necesita sus cuidados intensivos y lo tienen cuidado allá, bastante bien en el hospital.”

También nos dijo que “está en el Hospital de Niños, está en terapia intermedia en la que él se encuentra, todo monitoreado porque necesita sus cuidados intensivos.”

Al referirse al accidente doméstico del que fue protagonista su hijo Daniela relató su sucedido al contar que “nos fuimos a dormir, los chicos quedaron dando vueltas en casa porque estaba con su hermano y yo me dormí, y de repente siento los gritos del hermano del medio que tiene ocho años, Gerard, y Jordán salió con fuego, es como que me desperté y me puse súper nerviosa de no saber la situación, cómo actuar, cómo salir y bueno me doy con todo eso.”

Qué le contó Jordán, habrá sido una travesura, le preguntamos y ella manifestó que “si, travesura de niños, él ya venía con el tema que quería hacer fogata y bueno nunca pensé que lo iba a hacer y lo terminó haciendo en el dormitorio”, contó conmocionada y agregó que “se encendió su ropa, en realidad tenía su remera, abajo estaba con su prendas íntimas y bueno así fue. Tiene quemaduras en la pierna derecha completa, pierna izquierda, tiene toda la parte de atrás todo quemada y bueno todo lo que es parte de axilas, un poco el brazo y parte del cuerpo, pero más del lado derecho.”

Respecto de la gravedad de sus heridas Daniela señaló que “Él está fuera de peligro, está tratándose, está fuera de peligro pero bueno esto no implica que puede llegar a complicarse o no, eso lo ven los médicos de acuerdo a las limpiezas, a medida que lo limpian cada día de por medio y ahí es donde ellos van a saber decir cuántos días, hasta ahora no tiene el límite de alta.”

Nosotros pusimos en pantalla un alias al que pueden colaborar pero además elaboraron un flyer porque hay ciertos medicamentos o medicinas que sería bueno que les acercaran, sobre lo que la madre nos dijo que “por ahora lo cubre todo lo que es el sistema de hospital, pero el después va a ser bastante traumático y va a ser bastante fuerte porque bueno son medicamentos, gasas y cosas que se requiere de mucho dinero, y acá estamos pidiendo por Él.”

El ALIAS es lunnamorena2580 para que quienes puedan colaborar acerquen lo que sea posible para ayudar a la recuperación de Jordán.

La madre nos contó además cómo está Jordán respecto de los tratamientos: “Él está bien, está consciente de todo lo que hizo pero está arrepentido, permanentemente dice Mamá perdón, perdón... y Yo le digo: bueno ya está Jordán hay que salir, pero bueno, quiere levantarse porque es un niño súper activo y debe estar quieto, recién lleva tres días y tiene para bastante más hospitalizado.”

Bregando por una pronta mejoría del niño, Daniela la mamá de Jordán, manifestó el agradecimiento a la gente del Hospital de Niños, que lo están tratando muy bien para que prontito se pueda recuperar.

