Un incendio forestal en la zona de Alto de San Pedro en Villa Giardino volvió a encenderse este sábado al mediodía, luego de haber sido contenido, impulsado por las altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento que complican la situación en la zona.

Brigadas de Bomberos Voluntarios de distintas localidades, entre ellas La Falda, Valle Hermoso, Capilla del Monte, Los Cocos, La Cumbre y la propia Villa Giardino, trabajan intensamente desde temprano para frenar el avance de las llamas.

El foco ígneo, que afecta principalmente áreas de pastizales, amenaza con extenderse hacia sectores habitados. Por eso, los esfuerzos se concentran en mantener controlada la línea de fuego y evitar que se desplace hacia zonas de mayor riesgo.

En tanto, el foco de la Quebrada del Condorito sigue activo. "En el Condorito están trabajando más de 200 efectivos", expresó Roberto Schreiner, de la secretaria de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil.

“Los bomberos y rescatistas pudieron salvar a la gente, 60 personas. El gobierno usó todos los recursos. No tuvimos un solo herido”, destacó.