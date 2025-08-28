La semana pasada, la Justicia de Córdoba ordenó la prisión preventiva de un hombre de 36 años acusado de abuso sexual calificado. Las víctimas son tres personas de su círculo cercano, entre ellas su hija de 15 años.

Este jueves se confirmó que se sumará una nueva denuncia contra esta persona. Según precisó la abogada Fernanda Alaniz en diálogo con Canal 10, también se trata de una joven cercana al entorno del detenido.

“Ella lo hace en apoyo a las víctimas que pudieron hablar primero. Ella entendió que lo tenía naturalizado y entendió la gravedad de los hechos que había vivido”, explicó Alaniz.

La letrada acompañará a la víctima y formará parte de la querella.