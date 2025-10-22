Tiempo
Se vienen 35º en Córdoba y la temperatura no baja en todo el día
En medio de una fuerte inestabilidad, el viento norte también es protagonista. Lo que hay que saber.
Las noches se tornan calurosas en Córdoba. Y estos son presagios del tiempo que viene: el verano.
Marcas por encima de los treinta grados en medio de días de mucha humedad y chances de lluvias.
Este miércoles, por caso, con un mercurio que se mueve poco: casi no hay amplitud térmica y los sofocones parecen reiterarse.
Hoy, muchas nubes, máxima de 31º y riesgo de tormentas, con carácter aislado.
El jueves el protagonismo lo vuelve a tomar un viento norte que parece interminable.
Ofrece, en tal sentido, ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.
En cuanto a las mediciones, se presenta un pico, porque podrían haber hasta 34 grados, en medio de una marcada inestabilidad.