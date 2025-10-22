Se vienen 35º en Córdoba y la temperatura no baja en todo el día

Las noches se tornan calurosas en Córdoba. Y estos son presagios del tiempo que viene: el verano.

Marcas por encima de los treinta grados en medio de días de mucha humedad y chances de lluvias.

Este miércoles, por caso, con un mercurio que se mueve poco: casi no hay amplitud térmica y los sofocones parecen reiterarse.

Hoy, muchas nubes, máxima de 31º y riesgo de tormentas, con carácter aislado.

El jueves el protagonismo lo vuelve a tomar un viento norte que parece interminable.

Ofrece, en tal sentido, ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

En cuanto a las mediciones, se presenta un pico, porque podrían haber hasta 34 grados, en medio de una marcada inestabilidad.