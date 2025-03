El año comienza a desperezarse con sus actividades y también a desandar el camino de los feriados.

Se sabe que la gran novedad del año la traen los “Días no laborables” decretados por el gobierno nacional, por sobre las jornadas sin actividad.

En estas semanas se producen varios.

El primero de ellos se concreta con un fin de semana XL: el lunes próximo se conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El próximo será el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas: un 2 de abril que cae miércoles.

Y camino a fines de mes, la Semana Santa. Con el Jueves asueto, el Viernes feriado y las Pascuas de resurrección.

Los feriados que quedan

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 18 de abril: Viernes Santo.

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio (se traslada del 17): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: DÍA NO LABORABLE.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: DÍA NO LABORABLE.

Lunes 24 de noviembre (se traslada del 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.