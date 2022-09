El abogado de Juan Ledesma aseguró que hubo un error en los peritajes y que el ex director del Hospital de Niños y ex titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), es inocente.

En declaraciones a Canal 10, Eduardo Gómez Caminos remarcó que su defendido es inocente de los cargos por “abuso sexual con acceso carnal” y “privación ilegítima de la libertad” de los que fue imputado, luego de que su ex mujer lo denunciara en la justicia.

El letrado aseguró que los peritajes psicológicos que se le realizaron a Ledesma “demuestran que no tiene un perfil compatible con el de un abusador sexual”. A la vez, denunció que hubo “un error” en los estudios practicados a la denunciante porque “no se abordaron correctamente los puntos periciales relativos a si existió un hecho de un delito contra la integridad sexual o no”.

Por otro lado, Gómez Caminos remarcó que cuenta con testigos que acreditan que la relación entre Ledesma y su ex mujer continuó luego de la denuncia en la justicia. El defensor contó también que el ex titular del Hospital de Niños y su ex pareja estuvieron juntos durante 27 años y no tienen hijos en común.

“Puedo dar fe que es una persona intachable, no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Tuvo dos matrimonios anteriores y jamás una denuncia de este estilo. Y luego de separarse de la denunciante contrae matrimonio nuevamente y tampoco tiene denuncias de este estilo”, sostuvo el abogado en diálogo con Canal 10

Seguirá en libertad porque no hay riesgo procesal ni de fuga

Cabe recordar que Ledesma continuará en libertad, según ordenó la fiscal Ingrid Vago, quien lleva adelante la investigación en la Fiscalía Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2º turno. La funcionaria considera que no existe riesgo de entorpecimiento del proceso ni de fuga por parte del ex titular del COE, según contó el abogado.

A pesar de la gravedad de la denuncia, Vago sólo le impuso a Ledesma una fianza de un millón de pesos y requisitos estrictos de comportamiento.

Al consultar por qué se mantuvo en secreto durante casi un mes la denuncia -al igual que ocurrió con el horror desatado en el Hospital Neonatal con el asesinato de 5 bebés y el intento de homicidio de otros 9- desde la fiscalía indicaron que no se dio información con anterioridad para “no exponer a la víctima” y que “atento la naturaleza de los ilícitos investigados se reserva la información de la causa”, indica La Voz.

Por otro lado, la flamante ministra de Salud de Córdoba, María Gabriela Barbás le pidió la renuncia a Ledesma un día después que se conoció públicamente la gravedad de la imputación que pesaba sobre quien estuvo a cargo, hasta hace pocas horas, del Hospital de Niños.

Qué dijo la ex mujer en la justicia

Según lo relatado por la mujer en la fiscalía de Vago, padeció el acoso y fue vigilada por el ex director del Hospital de Niños desde que se separaron. Además, señaló que luego del primer abuso sexual ocurrido el de diciembre de 2021, hubo otro ataque cuando Ledesma se presentó en su departamento. “Quería volver y como yo no accedía, él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte, consecuencia de ello tengo moretones”, expresó en el expediente judicial.

La mujer hizo la denuncia correspondiente poco después del ataque. Sin embargo, poco avanzó la justicia durante los últimos meses y recién tras la declaración indagatoria de Ledesma y la realización de distintos peritajes, se imputó al ex titular del COE el 12 de agosto pasado.

Nuevamente, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Gobierno encabezado por Juan Schiaretti, eligieron el ocultamiento de los gravísimos hechos, que se convirtieron otra vez en un escándalo nacional.