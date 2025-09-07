La Municipalidad de Córdoba informó cuáles serán los CPC que abrirán sus puertas con horario extendido durante esta semana. Serán aquellos correspondientes a las jurisdicciones de Mercantil, Villa El Libertador, General Paz, Capdevila y Chalet San Felipe.

Como es habitual en estos casos, el horario de atención será de 8:00 a 18:00 horas, entre el lunes 8 de septiembre y el viernes 12; mientras que el sábado 13 abrirán las puertas de 8:00 a 14:00 horas.

El resto de los CPC funcionará en su horario habitual, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Ubicación de los Centros de Participación Comunal con horario extendido:

CPC Mercantil: Onofre Marimón 7400, barrio Mercantil.

CPC Villa El Libertador: Av. Armada Argentina 5500, barrio Villa El Libertador.

CPC General Paz: Juan P. Pringles 420, barrio General Paz.

CPC Capdevila: Federico Rauch 2708, barrio Arturo Capdevila.

CPC Chalet San Felipe: Diego de Torres 2731, barrio José Ignacio Díaz I.