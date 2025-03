El fin de semana largo en Córdoba estuvo pasado por agua. El otoño llegó con todo y, además de las lluvias, se notó una baja en la temperatura.

Este martes continuará esta tendencia ya que el pronóstico indica que habrá lluvia por la mañana y por la tarde, con una mínima de 16º C y una máxima de 20º C.

Lo mismo para el miércoles, día en que incluso estará más fresco: la mínima será de 15º C y la máxima de 19º C. Hay posibilidad de lluvias por la mañana y por la tarde noche.

El jueves, por su parte, estará despejado. La mínima que se espera es de 15º C y la máxima de 27ºC. El viernes podría volver a llover pero el clima se mantendrá cálido: habrá una mínima de 20º C y una máxima de 28º C.