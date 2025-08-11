La Universidad Nacional de Córdoba y sus colegios preuniversitarios: Colegio Nacional de Monserrat y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, atraviesan una nueva semana de medidas de fuerza.

Desde este lunes 11 hasta el viernes 15 de agosto , docentes y nodocentes de la UNC paran en reclamo de mejoras salariales y más presupuesto para la educación superior. La medida es parte del plan de lucha nacional impulsado por las federaciones universitarias, previo a lo que será una nueva Marcha Federal Universitaria.

Entre los reclamos centrales están la recuperación salarial, la actualización del presupuesto universitario, el aumento de becas estudiantiles y más fondos para el sistema científico. Desde ADIUC, gremio docente universitario, señalaron que “la universidad pública sigue bajo amenaza y la vamos a defender de pie”.

¿Y ahora qué?

En el marco del paro, ADIUC invitó a toda la comunidad universitaria, (docentes, nodocentes, estudiantes y graduados), a participar del espacio “¿Y ahora qué?”, pensado para debatir sobre cómo sostener la defensa de la universidad pública.

La actividad será este miércoles 13 de agosto, de 15 a 19 horas , en la sede de ADIUC, sin necesidad de inscripción previa. Allí se discutirá también el impulso y la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta convocatoria se suma a las protestas del 7 y 8 de agosto, cuando el gremio ya había realizado un paro de 48 horas junto a trabajadores del sistema científico.

Panorama nacional

En Buenos Aires, docentes y nodocentes de la UBA, representados por ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA Universitarios, harán este lunes un paro de 24 horas para exigir recomposición salarial, lo que retrasará el inicio del segundo cuatrimestre.

Además, el martes habrá actividades de visibilización en facultades, institutos y hospitales universitarios, con clases públicas, radios abiertas y charlas informativas para explicar la situación y sumar apoyo a la lucha.