Semana fría y lluviosa para estos días de agosto en Córdoba

Promediando el octavo mes del año, desde el Observatorio Meteorológico Córdoba, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, informan que el pronóstico extendido para esta semana vaticina una semana con bajas temperaturas en general y lluvias en el comienzo del período.

Así las cosas, la semana transcurrirá fría y lluviosa para estos días de agosto, con los dos primeros días, lunes y martes, en los que lloverá en Córdoba, mientras que al sol lo veremos recién desde el miércoles.

En cuanto a las temperaturas, habrá poca amplitud térmica y las máximas no superarán los 21 grados.

Para el Lunes 18, la temperatura máxima será de 20° y la mínima de 8°, el cielo estará cubierto y habrá lluvias y tormentas, al igual que el día Martes 19, donde también lloverá y las temperaturas irán de los 10° de mínima a apenas 16° de máxima. Por la tarde del martes llegarán los vientos con ráfagas de 42 a 59 km/h del cuadrante sur.

El Miércoles 20, en tanto, seguirán los vientos con ráfagas, pero se irán las nubes y no están pronosticadas lluvias. El día se presentará con una máxima de 21° y una mínima de 11°.



Por su parte, el Jueves 21, tampoco lloverá, pero seguirán los vientos con ráfagas, se seguirá despejando el cielo y la máxima llegará a los 21°, mientras que la mínima no superará los 11°.

El Viernes 22 se nublará un poco más el cielo y bajarán las térmicas, con una máxima que no superará los 15° y una mínima que tan solo será de 11°.

Finalmente, el Sábado 23 se despejará aún más el cielo, no habrá tanto viento, pero las térmicas se mantendrán bajas y seguirá el frío. La máxima será solo de 15° y la mínima no superará los 8°.