La primera semana se setiembre llega con bajas temperaturas a pesar del ser el mes que recibe a la primavera, también es el que despide al Invierno y al parecer lo hará con toda la fuerza gélida que lo ha caracterizado en este 2025.

La información emanada del Observatorio Meteorológico Córdoba, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, señala para este Lunes 1 que ya no se pronostican lluvias para comenzar la semana, pero si habrá bajas temperaturas, sobre todo la Mínima que será de 4 grados mientras que la temperatura Máxima no superará los 20° y las ráfagas de viento sur se irán llevando las nubes de a poco.

El Martes 2 en tanto, también tendrá el cielo parcialmente nublado, sin lluvias ni ráfagas de viento y con térmicas un tanto más elevadas: Máxima 23° y la Mínima será de 8°.

Para el Miércoles 3, la Máxima será de 20° y la Mínima de 10°, mientras que el cielo se irá despejando cada vez más.

El día Jueves 4, el cielo estará de nuevo parcialmente nublado y las térmicas llegarán con una temperatura Máxima de 14° y una Mínima de 10°.

Para el Viernes 5, se pronostica un marcado descenso de temperatura, tanto la Máxima, que no superará los 13°, como la Mínima que tan sólo será de 1°.

El Sábado 6 las condiciones meteorológicas serán similares a las del día anterior, con una temperatura Máxima de 15° y de nuevo la Mínima no superará la marca de 1 grado.