El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, el doctor Eduardo Bittar, inauguró en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia la muestra colectiva de arte “Sentencias Sensibles – Abogados como creadores de arte”, en el marco de las celebraciones por el centenario de la institución.

La apertura contó con la presencia del fiscal general adjunto de la provincia, doctor Alejandro Pérez Moreno; magistrados y funcionarios de la justicia provincial; referentes de instituciones del ámbito artístico de Córdoba; abogadas y abogados colegiados en Córdoba; e invitados especiales.

Estuvieron presentes también los integrantes del directorio del Colegio de Abogados a cargo de la sala de Cultura, pero, sin duda, las verdaderas estrellas de la velada fueron las abogadas y los abogados artistas, quienes, a través de diversas técnicas, expresaron la fusión entre derecho y arte como lenguajes capaces de dialogar y transformar realidades, el objeto de la muestra.

La exposición, curada por el arquitecto Agustín Olivero, permanecerá abierta hasta el viernes 29 de agosto, con entrada libre y gratuita, y constituye uno de los hitos culturales de las celebraciones por los 100 años del Colegio de Abogados de Córdoba.

La exhibición

En total, más de veinte obras de profesionales de la abogacía integran este recorrido, que articula el lenguaje jurídico con la potencia emotiva del arte.

Entre las obras exhibidas se destacan: