Septiembre termina con ascenso de temperatura en Córdoba

La semana que cierra el mes de la primavera se presentará con situaciones cambiantes en materia meteorológica.

Según el Observatorio Córdoba, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas irán subiendo paulatinamente durante la semana que se inicia para llegar al viernes superando los 30 grados.

Así el Lunes 29 tendrá térmicas de una Máxima de 27° y la Mínima será de 13°, con cielo parcialmente nublado y vientos de Norte rotando al Este.

El Martes 30, en tanto la Temperatura Máxima será de 25° y la Mínima de 14°, con cielo prácticamente cubierto y vientos que serán del Sur y Sudeste con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

El primer día de Octubre, el Miércoles 1 se presentará con las mismas temperaturas que el Martes, Máxima de 25° y Mínima de 14°, con vientos que rotarán del Sudoeste al Norte y la llegada de mayor nubosidad y tormentas.

El Jueves 2 en tanto, comenzará a verse más el sol, se irá despejando el cielo y por ende aumentará la temperatura Máxima que será de 27° y bajará algo la Mínima que no superara los 12° mientras que los vientos soplarán desde el cuadrante Norte.

El Viernes 3 llegará con subas en las temperaturas, la Máxima llegará a los 31° y la Mínima será de 15°, cielo ligeramente nublado y viento Norte.

El Sábado 4 tendremos una jornada bien primaveral, con cielo parcialmente nublado, viento Norte y temperaturas que se presentarán con una Máxima de 34° y la Mínima de 18°.