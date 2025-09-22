La decisión del Gobierno Nacional de bajar las retenciones a 0 hasta el próximo 31 de octubre tuvo repercusiones varias, entre quienes aplaudieron la medida y quienes la criticaron por ser temporal o apresurada.

Para el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, la iniciativa responde a “una necesidad coyuntural de tener recursos”.

En diálogo con Canal 10, Busso recordó que el presidente Javier Milei había dicho el pasado viernes en la Bolsa de Comercio que el tema de aliviar la carga de las retenciones era una discusión poco seria, y había criticado la propuesta del candidato Juan Schiaretti.

“Nosotros hemos planteado seriamente el tema de las retenciones, diciendo que no tienen que existir, que son impuestos distorsivos”, señaló el ministro.

Por esto, remarcó que es una medida que debe aplicarse de manera racional, con plazos establecidos y sustituyendo las retenciones con otros impuestos no tan distorsivos.

En ese marco, dijo que la medida de Milei tiene un aire electoral y que todo indica que el 1 de noviembre todo volverá a la misma situación.

“No es serio este planteo. Me hace acordar mucho a algunas decisiones que ya se tomaron en otra época, como el caso de [Sergio] Massa con el Plan Platita”, concluyó el ministro.