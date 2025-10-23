En horas de la noche del miércoles se desató un incendio en la zona del Mercado de Abasto de Córdoba, al este de la ciudad, cruzando Circunvalación, camino a Malvinas Argentinas.

Bomberos de Monte Cristo, Malvinas Argentinas y Guardia Contra Incendios (GCI) de Córdoba capital (Bomberos de la Policía) se estuvieron trabajando en el sector y lograron contenerlo. Se encuentra en guardia de cenizas.

Córdoba transita tiempos de alerta por sequía y faltas de lluvias y con temperaturas en ascenso.

El número de emergencia para reportar incendios en Córdoba es 0800-888-38346 (FUEGO), que está disponible las 24 horas para alertar sobre focos de incendio forestales o urbanos. Otros números de emergencia importantes son el 100 para Bomberos Voluntarios y el 911 para la Policía de Córdoba.