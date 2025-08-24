Siete personas fueron detenidas durante este sábado luego de realizar distintos tipos de robos en el centro de la ciudad de Córdoba.

El primer episodio se registró en la calle Rincón al 130, luego de que, en un control realizado por personal policial, fueran detenidos cuatro hombres y una mujer; todos mayores de edad.

Las cinco personas se conducían a bordo de un Volkswagen Gol con pedido de secuestro judicial, en el cual se incautó una suma de dinero en efectivo y seis teléfonos celulares. Uno de los aprehendidos estaba acompañado por su hija de un año y diez meses de edad, quien inmediatamente fue puesta a disposición de la autoridad judicial pertinente.

El otro hecho ocurrió en Rivera Indarte al 480.

Allí se detuvo a una mujer y a un hombre con pedido de captura por causas penales pendientes.

Ambos eran mayores de edad y fueron señalados por comerciantes de la zona de cometer distintos ilícitos. En el operativo se les secuestró un teléfono celular que acababan de arrebatar en la vía pública.

Todos los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.