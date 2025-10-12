Aunque las condiciones climáticas este domingo mejoraron sustancialmente en relación con las que había el sábado, continúa activo el foco de incendio que desde el viernes se desató en la zona de la Quebrada del Condorito, mientras que el de Villa Giardino está contenido y el de San Francisco del Chañar permanece en guardia de ceniza.

Es por ello que desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil se volvió a aclarar que el riesgo de incendio se mantendrá “extremo” al menos hasta el lunes en todo el territorio provincial.

En los distintos frentes están trabajando de manera coordinada bomberos voluntarios, efectivos del Equipo Técnico de Acción Ante Catástrofes (ETAC), personal de Parques Nacionales y recursos aéreos provinciales y federales.

La última actualización dada a conocer por la provincia da cuenta de que en el Parque Nacional Quebrada del Condorito sigue activo el foco en una zona de muy difícil acceso, ubicada en el sector sur, donde continúan trabajando unos 160 bomberos que son trasladados en helicópteros hasta los lugares donde no se puede llegar por vía terrestre.

Villa Giardino

En las inmediaciones de la ruta 38, en cercanías de Villa Giardino, el incendio está contenido y sin actividad sobre el perímetro, aunque persisten numerosos puntos calientes. Los recursos fueron concentrados en esos sectores para asegurar la extinción total. Participan 164 efectivos en el operativo.

San Francisco del Chañar

El incendio se mantiene en guardia de cenizas y se realizan patrullajes preventivos para evitar reinicios. En el lugar operan ocho efectivos.

Operativo

En el operativo provincial se encuentran trabajando nueve aeronaves: cuatro aviones hidrantes de la provincia, dos aviones del Sistema Federal de Manejo del Fuego, dos helicópteros del sistema federal y un helicóptero de la provincia.

Las tareas continuarán de manera sostenida durante toda la jornada, extremando los cuidados ante las condiciones meteorológicas adversas.