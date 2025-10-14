Desde hace un tiempo que cada estación de servicio tiene su propia pizarra con los valores de los combustibles.

El mentado esquema de ”Micropricing" implementado hace unos meses, por sobre la decisión de la petrolera estatal YPF, que seguían el resto, está en acción.

Así, en la gestión de Javier Milei los precios del gasoil superan a los de la nafta.

Una de las grandes novedades es que los números pueden variar en expendedoras de la misma firma, incluso separadas por pocos metros.

Tampoco es referencia el precio del petróleo crudo a nivel internacional, o la cotización del dólar, ya que la merma ‘verde’ no se ve reflejada.

Por el contrario, el sistema dispone, de acuerdo a la práctica, de sistemáticas subas.

Tomando referencias las estaciones de la ciudad de Córdoba que más barato ofrecen sus productos, los ajustes son, en promedio, del 15% con relación a agosto pasado.

De los $ 1.331 que valía el litro de nafta Super en aquel momento, hoy se vende a -con suerte- por encima de los mil quinientos diez pesos. Aunque en muchas pizarras ya vale más de $ 1.550.

La YPF libertaria fue pionera en modificar “la comercialización de los hidrocarburos”, colocando “a la oferta por encima de la demanda” mediante un “control de datos en tiempo real”.

Poco sentido cobran los intentos de “incentivos” como descuentos nocturnos o autodespacho.