Los Cocos es una de las localidades más afectadas en la provincia.

El viernes 20 de septiembre, un frente de incendio avanzó sobre la localidad y provocó graves daños ambientales y la destrucción de casas, complejos turísticos e infraestructura.

Celeste Furmston, intendenta de Los Cocos, habló en Radio Universidad e informó que 13 casas resultaron dañadas, 6 de ellas están destruidas totalmente. Además, los complejos turísticos Los Cocos Park, la Telesilla y El Descanso sufrieron daños.

“Se perdieron grandes cosas en esos complejos que son fuente de trabajo para la población”, expresó.

La intedenta estimó que el 70% de la localidad se vio afectada por las llamas y que el incendio del viernes resultó un hecho traumático para los vecinos.

“Hubo un momento que no se podía hacer nada por el viento: los bomberos no podían trabajar, el avión no podía volar”, afirmó.

Furmston también contó que no hubo heridos graves ni muertos. Un niño solamente fue internado en el Instituto del Quemado pero actualmente está bien.

“Estamos en una situación crítica porque no tenemos agua”, agregó. La intendenta afirmó que los incendios quemaron múltiples cañerías y que actualmente la localidad se abastece de agua a través de un solo pozo.