La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó este martes que se pliega a la Jornada Nacional de Lucha y Paro Nacional convocada por CTERA para el próximo martes 14 de octubre, “en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación, y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, así como por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender”.

El secretario general Roberto Cristalli, junto a otros sindicatos, anunció la medida de fuerza en conferencia de prensa y dio detalles sobre la caravana provincial que se realiza este miércoles 8 de octubre. Participarán los cuerpos orgánicos, docentes en actividad a contraturno y jubiladas/os. Se sumarán además sindicatos, organizaciones sociales, comunidades educativas y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Provincial (UPC).

La CTERA afirmó que, “frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”.