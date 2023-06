A pocos minutos del cierre de los comicios en Córdoba, y pese a que aún no hay datos oficiales, desde los bunkers de campaña de Juntos por el Cambio (JpC) y de Hacemos Unidos por Córdoba (HupC) se adjudican la victoria en función a información propia.

Altos dirigentes de ambas fuerzas, le confirmaron a cba24n que sus propios sondeos los posicionan de cara a una victoria sobre su inmediato perseguidor.

De este modo, y a diferencia de las últimas elecciones provinciales, desde JpC aseguran que Luis Juez está primero y sería el gobernador electo, y como contrapartida, desde HUpC aseguran que Martín Llaryora sería el sucesor de Juan Schiaretti.

Aunque se trata de datos no oficiales, ambas fuerzas confirman no sólo la polarización de la elección, sino también un posible cierre muy ajustado que no se vive en Córdoba desde hace 16 años, cuando en la elección de 2007, Juan Schiaretti accedió a su primera gobernación ganándole a Luis Juez por escaso margen de apenas un punto.

Aquel 2 de septiembre de 2007, finalmente la elección terminó con Schiaretti cosechando el 37,17% de los votos contra el 36,04% de Luis Juez, que denunció fraude en la Justicia.

Tal como en aquella oportunidad, las horas posteriores al cierre del escrutinio se iniciaron con las mismas actitudes de adjudicarse la victoria cada uno de los principales contrincantes.