Fernanda Guardia, sobreviviente del accidente que produjo, alcoholizado, Alan Amoedo en la Circunvalación de la ciudad de Córdoba, mantuvo un diálogo con Atardecer de un día informado (Universidad, de lunes a viernes de 18 a 20 horas) a pocos días de cumplirse tres años del trágico evento: Amoedo impactó contra dos vehículos estacionados en la banquina el 17 de mayo de 2021.

Murieron en el lugar Agustín Burgos y Sol Viñolo, quedando gravemente herida y con secuelas Fernanda Guardia, quien era pareja de Sol.

Guardia protagonizó durante el último lunes un encuentro con el gobernador Martín Llaryora, quien se comprometió a escuchar su pedido.

“El lunes por la tarde el gobernador (Llaryora) estuvo por Sierras Chicas. Yo vivo en Agua de Oro. Fue un impulso; quise ir a decirle en la cara lo que me pasó. Siento que me deben un montón. La Provincia, Caminos de las Sierras (la empresa provincial que gestiona rutas y peajes), Amoedo, la Justicia… siento que me deben un montón de cosas, a mi integridad”, dijo Guardia en Universidad.

Sobre la lentitud del sistema de justicia, a casi tres años de los hechos, Guardia dijo que “un montón de víctimas de siniestros viales tenemos que esperar la burocracia judicial para poder cobrar un juicio. Las aseguradoras se demoran un montón de tiempo y hacen negociados con el dinero”.

Guardia, sobreviviente del terrible accidente, relató también los traumas y dificultades que deja un evento de esa naturaleza.

La condena

La Cámara Novena del Crimen, por unanimidad y en una decisión inédita en la provincia de Córdoba, condenó a 9 años de prisión a Alan Amoedo tras considerarlo autor del delito de "homicidio simple con dolo eventual" y de "lesiones graves con dolo eventual", por las muertes de Sol Viñolo y Agustín Burgos y por las heridas gravísimas sufridas por Fernanda Guardia en el siniestro vial conocido como la "Tragedia de la Circunvalación".

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó la condena de Alan Amoedo a 9 años de prisión por homicidio simple por dolo eventual de Sol Viñolo y Agustín Burgos en la causa conocida como la “Tragedia de Circunvalación”.

Los magistrados Aída Tarditti, María Marta Cáceres y Sebastián López Peña respaldaron la condena dictada por la Cámara Novena del Crimen. Esta es la primera vez en la provincia de Córdoba que se condena a una persona por homicidio por dolo eventual en un siniestro de tránsito.