Soher El Sukaria, concejala del PRO, marcó este jueves su postura de “no fusionarse con ningún otro partido” y “volver a las bases y raíces” de su espacio político.

La división de criterios sobre el futuro del espacio político, dividió las aguas entre Mauricio Macri, actual presidente del cuadro y Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la Nación. Esta ultima, insiste con que el PRO debe seguir sus pasos y aliarse a La Libertad Avanza.

Sukaria, enfáticamente manifestó: “Hay dos posturas y no hace falta decir que me siento representada por los valores de Mauricio Macri, incluso por eso estoy en la política”.

La concejala, sostuvo que el camino a seguir, es “continuar cimentando al PRO como espacio político. Hace 22 años que existimos. Tenemos gobernadores, legisladores, intendentes y dirigentes de todo el país”, expresó tras la sesión ordinaria 11 del Concejo Deliberante.

“Después una interna tan cruda como la que tuvimos el año pasado con las candidaturas a intendente, necesitamos reconstruir nuestro lugar y volver a las bases”.

Sukaria no descartó en el futuro hacer alianzas, pero remarcó “El presente es volver a nuestros valores, nuestra identidad, fuente. Patricia Bullrich se contrapone a esto”.

“Ella eligió de manera personal y no política, ser parte de una gestión de gobierno como ministra y pretende que el PRO termine fusionado con La Libertad Avanza y creemos que no es espacio, ni momento para eso. Sí, apoyamos al Gobierno. Pero no es momento de ninguna fusión ni ninguna alianza”.

La edil reconoció las fricciones y más que zanjaron las internas: "Las internas en Juntos por el Cambio. Es momento de volver a nuestras raíces y bases”.

Respecto al avance del armado de LLA local, analizó: “Tienen ideas afines. Eso a nosotros nos hace apoyar un gobierno, pero de ninguna manera a entregar nuestra identidad”.

Por ultimo, consultada sobre la ultima comunicación que tuvo con el ex presidente, respondió: “Esta mañana hablé con Macri. Él está enfatizando la necesidad que salga la Ley Bases. Está en permanente contacto nuestros legisladores”.