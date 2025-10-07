Sol, viento y veranito: día por día, así sigue la semana en Córdoba

Los frescos amaneceres aún son perceptibles en tierras cordobesas. Aunque las previsiones apuntan a que las mínimas van en aumento.

Con un martes que se torna ameno, las máximas en la provincia giran en torno a los 20 y los 25 grados.

La presencia del sol predomina durante todo el día.

El avance de la semana trae novedades, eso sí.

Porque el mercurio crece y la primavera busca acomodarse.

En Córdoba, la proliferación de los árboles de mora es el botón de muestra de las condiciones actuales.

De acuerdo a las previsiones, la Capital va percibiendo el incremento en las marcas. Por caso, con un miércoles de viento norte y que podría llegar a tener 27º.

El cielo sigue casi totalmente despejado con el avance de la semana, y de manera paulatina, el calor se hace sentir cada vez más.

En ese sendero, el sábado se anuncian 36 grados.