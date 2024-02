El revés político para el Gobierno de Javier Milei tuvo repercusiones en el cuerpo legislativo, especialmente en sectores opositores que se habían mostrado “dialoguistas” y con voluntad de acordar puntos clave de la ley. La diputada cordobesa de la Unión Cívica Radical (UCR), Soledad Carrizo, criticó la respuesta del Gobierno y demandó “autocrítica”.

“No he escuchada las declaraciones de cada uno de los funcionarios del Gobierno porque hemos estado trabajando intensamente, y la verdad que me tiene sin cuidado”, respondió la diputada ante las críticas y descalificaciones que lanzó el espacio de la Libertad Avanza, incluido el Presidente luego de que se cayera la sesión.

Milei llamó "delincuentes" y "bestias" a quienes no votaron la ley ómnibus

“Lo que sucedió ayer era algo que podía suceder porque cuando iniciábamos la sesión, había una sensación de incertidumbre entre los legisladores y gobernadores, que le manifestamos la necesidad al Gobierno de acercar ciertos acuerdos y diálogos que se deben afrontar para tomar decisiones políticas”, explicó la legisladora.

En diálogo con Radio Universidad, aseguró que con la vuelta a comisiones se podrá tratar el proyecto “desde cero”, ya sea con modificaciones o intercambios. “Todo va depender de la voluntad y la autocritica que hasta ahora no se está haciendo el Gobierno”, cuestionó en este sentido.

Además, criticó que el oficialismo haya llevado a votación particular un proyecto que aún no contaba con los votos necesarios para ser aprobado: “Habla más de una impericia y una forma de liderar que no la comparto porque la sociedad no funciona de esa manera”.

“Hay una voluntad soberana del pueblo que eligió a este Gobierno, pero que tiene una debilidad institucional increíble. No tiene mayoría propia y la debe construir, eso se hace con diálogo no con enfrentamientos y descalificaciones", sostuvo en diálogo con Ponete al Día.

Escuchá la nota completa: