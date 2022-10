Finalizó a 11º jornada del juicio por el asesinato de Valentino Blas Correas. Este jueves, declararon los policías que, mientras revisaban el vehículo, no asistieron al joven.

Al cerrar la audiencia, Soledad Laciar dialogó con Radio Universidad y criticó el accionar policial. Además, sentenció: “La policía que tenemos es un desastre”.

Laciar no reconoció a la oficial que se encargó de recibirla cuando llegó a dónde sucedió el hecho. “A ella la mandaron a contenerme: fue una barra de contención. Le dieron órdenes de que no me dijera nada”, lamentó.

Por otro lado, la mujer señaló que es notable como los agentes policiales “tienen aceitado el tema del encubrimiento, de callar. Es algo que preocupa. Espero que el nuevo ministro [de Seguridad] esté escuchando”.

Tras esto, planteó que el arrepentimiento que todos los acusados muestran no le suma demasiado ya que eso no trae a Blas de vuelta. “Me importa lo que pase de ahora en adelante. Si esta policía no cambia, es preocupante. No les importa la vida”.