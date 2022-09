Soledad Laciar, la madre de Blas Correas, criticó en duros términos las declaraciones periodísticas formuladas por el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, al afirmar que “ocultó información o mintió”.

En la previa de la sexta audiencia del juicio por el asesinato del joven a manos de la policía, la mujer resaltó que Mosquera fue el “responsable político” del hecho, aunque dijo que sobre su responsabilidad penal deberá hablar “la justicia”.

Laciar hizo referencia a los dichos de Mosquera, en los que el ex funcionario sostuvo que tras el crimen del joven se comunicó con la familia. “Me pareció una falta de respeto que un ministro de seguridad mande condolencias con un mensaje de texto a los once días del hecho, no estuvo a la altura” aseveró la mujer.

Más adelante, Laciar expresó que el ex titular de Seguridad, “se olvidó de hablar de como fue su gestión en violencia institucional”, cuando mostró las filminas con los datos salientes de su paso por la cartera. Además, cruzó a Mosquera por intentar “ningunear” al comisario Cumplido.

Al ser consultado por las declaraciones del funcionario policial, Mosquera señaló: "No me haga perder tiempo con personajes marginales que utilizaron este caso para montar candidaturas”. Laciar salió al cruce de esa afirmación al asegurar que fue "una total falta de respeto como ninguneó a Cumplido, todos saben que era su mano derecha y vocero, no lo puede desconocer”, resaltó.

Finalmente, puso en duda la integridad de la actuación de Mosquera en el caso, al recordar los dichos que le adjudican al ex funcionario cuando afirmó que “Blas le cagó su carrera a gobernador”.