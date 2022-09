Durante la séptima audiencia del juicio por el crimen de Valentino Blas Correas, una de las declaraciones más esperadas y valiosas fue la de su amigo, Juan Cruz Camerano Echavarría, quien conducía el Fiat Argo la fatídica noche del 6 de agosto del 2020 donde una bala policial alcanzó a Blas.

VER: Declaró el conductor del Fiat Argo: "Recuerdo su mirada, cómo agonizaba y pedía ayuda"

Juan Cruz declaró que sentía la respiración agitada de su amigo. Mientras que Camila, con 17 años, contó Soledad, le iba tomando el pulso.

En esa audiencia también se difundió el video tomado por un móvil policial donde se observan unos diez policías que no asisten a Blas, quien se encontraba agonizando en el interior del auto.

En un móvil de radio Universidad, Soledad Laciar, mamá de Blas, dijo: “Juan Cruz es como mi hijo. Hasta lo veo parecido (a Blas). Verlo en el video con la desesperación con la que estaba, me confirmo que mi hijo eligió al mejor de los amigos. Yo ya lo sabía pero verlos ahí, con esa desesperación de sentir que su vida se le acababa y nadie hacía nada, me confirmó este amor que siento por Juan, por Cami, por todos los chicos y me partió el corazón en mil pedazos”.

VER: Los videos inéditos del asesinato de Blas: diez policías que no hacen nada para ayudarlo

Sobre esto, apuntó: “Confirmo lo que vengo diciendo hace años: la deshumanización que existe dentro de la fuerza. Confirmo que no son 13 los responsables, sino muchos mas que no hicieron nada. Parecía que mi hijo era un monigote y adentro del auto había una kermesse a la que todos se asomaban y miraban, mientras dos chicos desesperados pedían ayuda porque tenían a su amigo muriéndose”.

Señaló que “hay un protocolo de acción que dice que cuando hay un herido hay que intentar salvarle a vida y no lo hicieron. Las imágenes son tristes”.

Y cerró: “A mi hijo lo mataron tres veces": el disparo, la falta de atención en el Aconcagua y la de los policías en Chacabuco y Corrientes.