La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó este miércoles la colaboración de la población para poder encontrar a Oscar Horacio Suárez, de 74 años de edad.

Según precisaron desde el Ministerio Público Fiscal, se habría ausentado de su domicilio en la ciudad de Cosquín el pasado 21 de octubre.

Se trata de una persona de contextura física delgada, de aproximadamente 1,50m de estatura; de tez trigueña, de cabello corto canoso, le falta el ojo derecho donde tiene un “ojo de vidrio” y no tiene dentadura de arriba.

La última vez que fue visto vestía pantalón de vestir color azul, camisa mangas largas color blanco arremangadas por encima del codo, zapatillas deportivas color negro.

Cualquier información sobre el paradero puede informarse la Unidad Judicial Móvil de Cosquín, teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos n° 56801, 56802 o 56803, a la Comisaría de Cosquín 3541-458160 o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.