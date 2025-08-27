La Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación solicitó este miércoles colaboración para dar con el paradero de Enzo Guatanes, un joven de 25 años.

Según precisaron desde el Ministerio Público Fiscal, Enzo mide 1.65, es de contextura física normal, tez trigueña, cabello corto color negro, ojos color marrón, sin tatuajes, piercing o señas particulares.

Es importante aclarar que padece trastorno mental. Fue visto por última vez el 26 de agosto de 2025 en la sala 6 del Hospital José Ceballos de la ciudad de Bell Ville, donde se encontraba internado.

En ese momento vestía remera negra mangas largas, pantalón jean negro y zapatillas negras.

Quien posea alguna información puede acercarse a una sede judicial o policial.