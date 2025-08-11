La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 3, pidió este lunes colaboración para dar con el paradero de Selva del Valle De Ance.

Se trata de una mujer de 73 años. Fue descripta como una persona delgada, de 1 metro 55 centímetros de estatura, cabello castaño, ojos marrones y tez trigueña.

Toda información puede ser aportada a la Unidad Judicial 6, teléfonos 4666250 / 4481016 INTERNO 34101. O en calle Lagunilla 3179 barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba.