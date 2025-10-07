Una escena nada cotidiana tuvo lugar en el centro de la ciudad de Córdoba, este martes 7 de octubre.

La Patrulla Ambiental acudió tras el llamado de urgencia, por la presencia de un animal exótico en pleno centro de la ciudad. Se trataba de un pavo real, que “miraba vidrieras” en Entre Ríos al 200.

El ejemplar fue rescatado y trasladado al Parque de la Biodiversidad

En el lugar, el personal especializado procedió a la captura del pavo real (hembra, joven) que se encontraba en buen estado de salud general.

El ejemplar fue trasladado al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad, donde quedó bajo el cuidado de médicos, para su correspondiente evaluación y resguardo.