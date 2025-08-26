La Junta Electoral Nacional definió este martes, mediante un sorteo, el orden de las agrupaciones que tendrá la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del próximo 26 de octubre.

En primer lugar quedó el Partido Libertario, encabezado por el legislador provincial Agustín Spaccesi. Por su parte, Provincias Unidas, lista que encabeza Juan Schiaretti, quedó en la última posición.

La Alianza La Libertad Avanza, el partido que cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional y que lleva empresario Gonzalo Roca como primer candidato, quedó en en el puesto 13.

La agrupación que encabeza Natalia De La Sota, Defendamos Córdoba, aparece en la posición 11; mientras que Fuerza Patria, liderada por Pablo Carro, quedó en la segunda posición. La Unión Cívica Radical, con Ramón Mestre, quedó en el 14º lugar.

La lista completa de la Boleta Única de Papel

1- Partido Libertario (Agustín Spaccesi)

2- Fuerza Patria (Pablo Carro)

3- Ciudadanos (Héctor Baldassi)

4- Unión Popular Federal (Mario Peral)

5- Encuentro por la República (Aurelio García Elorrio)

6- Frente Federal Acción Solidaria (Stéfano “Tatín” López Chiodi)

7- PAIS (Edgar Bruno)

8- Córdoba te Quiero (Julio Lucero)

9- Partido Demócrata (Pablo Martelli)

10- Acción para el Cambio (Alfredo Keegan)

11- Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota)

12- Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad (Liliana Olivero)

13- Alianza La Libertad Avanza (Gonzalo Roca)

14- Unión Cívica Radical (Ramón Mestre)

15- PRO (Oscar Agost Carreño)

16- MAS (Julia di Santi)

17- FE (Juan Carlos Saillén)

18- Provincias Unidas (Juan Schiaretti)

El próximo 1º de septiembre se conocerá el diseño final de la BUP. Ya está definido el tamaño: será del ancho de una hoja A3, pero con la mitad de su altura.