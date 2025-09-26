El poder judicial de Córdoba abrió la subasta de terrenos con viviendas sin terminar vinculadas con la causa por la quiebra Housing Manantial de Torres I en Villa Warcalde.

El Juzgado Civil y Comercial 29º Nominación ordenó la subasta electrónica del inmueble situado en Av. Molino de Torres que cuenta con una superficie de 9.054 m2.

Dentro del predio alambrado hay hoco construcciones sin terminar cuya administración estaba a cargo de Marcelo Javier Marieschi.



Las personas interesadas podrán hacer ofertas en el sitio web https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/, desde el 29 de octubre de 2025 a las 10 horas, hasta el 5 de noviembre de 2025 a las 10 horas.

El terreno saldrá a la venta con una base de 700.000.000 de pesos bajo la supervisión del martillero interviniente es Sebastián Tinto.





