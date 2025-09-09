Sube la temperatura y septiembre empieza a hacerse sentir en Córdoba

Con el mes de las flores en marcha, los cordobeses perciben que aún el frío se hace sentir.

El invierno evita despedirse y lanza, casi a modo de despedidas, unos frescos amaneceres.

La cuestión se percibe este martes, con marcas en algunos sectores cercanas a los 5 grados.

Sin embargo, las previsiones apuntan a una jornada con mucha amplitud térmica.

La primavera está de camino y, sol mediante, busca su lugar.

Para hoy, en la Capital el mercurio podría llegar a los 27º, y en el este de la provincia podría aún ser superior.