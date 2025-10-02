La muerte de Romina Salas continúa generando conmoción en Córdoba. El caso se remonta al 12 de junio pasado cuando la joven de 36 años fue hallada sin vida y la justicia caratuló el hecho como “etiología dudosa”. Sin embargo, para su familia no hay dudas, Romina decidió quitarse la vida tras años de violencia ejercida por su exmarido y la inacción de la justicia frente a sus reiteradas denuncias.

Romina había denunciado a su expareja, Patricio Franciulli , por diversos hechos de violencia de género. Según los testimonios de su familia, el hombre en varias oportunidades la encerró en su propio departamento.

“En dos ocasiones tuve que sacarla yo porque tenía llave, y en otra lo hizo su hermano”, relató Mirta, su mamá, en Canal 10.

Sobre la violencia económica, Mirta relató que Franciulli y su hija tenían un negocio en común, pero que él la apartó de manera abrupta: “La dejó totalmente afuera, le cambió las cerraduras y no pudo ingresar más al negocio”, denunció.

Actualmente, Franciulli está imputado por violación, privación ilegítima de la libertad y violencia económica; sin embargo, continúa en libertad. Además, la abogada de la familia, Graciela Taranto, en comunicación con el multimedio de los SRT expuso en junio de este año que se trató de un caso de revictimización institucional.

“Hace un año que estamos con la causa penal y no hubo avances. El no ser escuchada y no recibir protección genera un daño profundo que desestabiliza a las víctimas”, sostuvo la letrada.

Para la familia, la falta de respuestas judiciales y la impunidad del agresor fueron determinantes en la decisión de Romina. “Queremos que se investigue qué llevó a que tomara una determinación tan terrible después de tres años de violencia”, le dijo Taranto.

“Hay una demora absoluta en la justicia”, afirmó Mirta, quien, junto al resto de los familiares de la víctima, sostuvo que el ente no actuó a tiempo para prevenir el fatídico desenlace.

El caso de Romina Salas expone una vez más las falencias del sistema judicial frente a la violencia de género. Mientras tanto, Franciulli permanece en libertad y en posesión de bienes conyugales, lo que en el entorno familiar de la victima se considera “una muestra más de impunidad”.

El caso de Romina Salas fue el femicidio numero 8 de 10 en lo que va del 2025.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda:

*Línea nacional y gratuita 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año

*Mensaje con la palabra “hola” a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de WhatsApp a nivel nacional