La Municipalidad de Córdoba informó este miércoles que suspendió de manera inmediata e indefinida la licencia de conducir de Juan Cruz Peracca, el joven de 29 años que protagonizó un grave episodio en la Costanera Norte, a la altura del Puente Santa Fe.

La decisión fue adoptada por la Dirección General de Tránsito y Educación Vial y se mantendrá hasta tanto avance la causa judicial.

El hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando Peracca embistió dos veces con su Volkswagen Amarok a un Volkswagen Up en el que viajaban Alexis Enea Petrópulos, su pareja y su hijo de 18 meses.

A pesar de los pedidos desesperados de la madre que advertía sobre la presencia del bebé, el conductor volvió a acelerar y chocó con mayor violencia, provocando que el niño sufriera una fractura de cráneo. Aunque permanece bajo observación, no presenta compromiso neurológico.

La fiscal Claudia Palacios imputó a Peracca por lesiones leves dolosas con alevosía y ordenó su traslado a la cárcel de Bouwer, donde permanece detenido.

Además, se conoció que el joven ya contaba con antecedentes de episodios violentos, uno de esto ocurrió en abril de 2025 había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad y agredir a un policía que intentaba controlarlo en el centro de la ciudad.