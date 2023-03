La justicia de Córdoba debió suspender la audiencia de este martes, en el marco del juicio por el asesinato de Lidia Cabrera y el intento de homicidio de su hija, Yanina Moreno. Uno de los acusados se descompensó en el recinto y debió ser atendido por un médico.

Así lo confirmó el fiscal de la Cámara 12 del Crimen de Córdoba, Mariano Antuña, quien agregó que se trataba de la primera jornada del juicio por el crimen, iniciada en la siesta de ayer.

A todo esto, este miércoles estaba previsto continuar con la declaración de la víctima Yanina Moreno y las demás declaraciones, pero “Leonel Bonaldi -otro de los acusados- planteó no estar conforme con su defensa técnica y solicitó designar un nuevo abogado o asesor letrado”, explicó el fiscal a Radio Universidad.

“Ante ello, como eso es una facultad exclusiva del acusado que hace al derecho de defensa, no hay de ninguna manera posibilidad de oponernos ni de parte del querellante ni de parte del Ministerio Público y en función de eso el tribunal manifestó que se hacía lugar a eso y se suspendía la audiencia”, detalló Acuña

Además, el fiscal dijo que “más allá de la decisión de convocar o no un abogado particular, se va a convocar a un asesor letrado de manera inmediata y se va a tener que fijar nueva fecha de audiencia”, indicó.

Según el abogado querellante, Carlos Nayi, el jueves 9 de marzo se retomará el juicio que se sigue para esclarecer el crimen, presuntamente cometido por los expolicías Roque y Leonel Bonaldi.

El caso

El domingo 6 de diciembre de 2020 Lidia y su hija Yanina fueron golpeadas de forma salvaje por Roque y su hijo. Las mujeres habían denunciado a sus vecinos en ocho oportunidades por amenazas e intimidaciones.

"Queremos confiar en la Justicia. Si no me han ayudado antes, necesito y quiero creer que no me va a soltar la mano", dijo Yanina quien logró sobrevivir por la ayuda de otro vecino.

La mujer de 65 años fue asesinada a golpes en la vía pública en la calle Chachapoyas al 1400, de barrio Yofre Sud. Los imputados son los expolicías y vecinos de las mujeres.

Además, Yanina fue golpeada y amenazada. Los Bonaldi están imputados por homicidio simple, tentativa de homicidio simple, amenazas y daño.

Según consta en la causa, los acusados ingresaron a la casa de las mujeres, rompiendo la puerta a baldosazos y patadas.

Los dos hombres sacaron a Lidia Cabrera de su casa y la mataron a golpes en la calle. Yanina fue golpeada también. La causa de la agresión fue que las mujeres ya habían denunciado la actitud violenta de los Bonaldi.

“Nos agredieron por osar denunciarlos. Por ser negras. Por ser mujeres solas. Todo tenía que ver”, dijo en su momento Yanina.

También recordó que cuando Leonel Bonaldi y Antonella Bonaldi, hija de Roque, se recibieron de Policías dijeron: "El barrio va a cambiar. Vamos a mandar. Se van a tener que acostumbrar a nuestro ritmo de vida".

Leonel Bonaldi fue detenido en la misma noche. La Policía lo salvó de ser linchado por un grupo de vecinos de la zona. Horas después, el padre del joven se presentó en la Jefatura de Policía y también fue detenido.

Antonella Bonaldi fue detenida días después y fue acusada de ser partícipe no necesaria de los mismos delitos.