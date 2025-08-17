Un accidente aéreo sin consecuencias mayores ocurrió en la tarde de este sábado en el interior provincial, más precisamente en la zona rural del Departamento Río Segundo cuando una avioneta que realizaba acrobacias se precipitó a tierra y sus dos ocupantes sólo sufrieron lesiones leves.

Según pudo constatar personal policial, el siniestro se produjo durante un evento privado denominado Aero asado, donde pilotos con sus aeronaves hacían un show acrobático.

Fue en esa instancia que, por causas que se investigan, una de las avionetas tocó los cables de alta tensión que había en el lugar y cayó a tierra.

“Ambos ocupantes resultaron con heridas leves”, según relató el Comisario mayor Fernando Marco, director de la Departamental Río Segundo.

El episodio tuvo lugar en cercanías de la ciudad de Oncativo, ubicada 76 kilómetros al sudeste de la Capital.

