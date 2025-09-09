Susto en Nueva Córdoba: se desprendió la mampostería de un edificio en plena Chacabuco

Un grave incidente ocurrió este martes por la mañana en avenida Chacabuco al 800, a metros de Plaza España y junto al Consulado de España, cuando parte de la mampostería del noveno piso del edificio Terraza del Palacio se vino abajo y quedó colgando.

El hecho sucedió alrededor de las 6 de la mañana y afortunadamente no dejó heridos. Defensa Civil, Bomberos y la Policía llevaron adelante un operativo para asegurar la zona.

El comisario Claudio Giménez explicó a Canal 10 que el derrumbe podría estar vinculado a tareas de reparación recientes en el edificio. “No se evacuaron personas, pero no se permite que se retiren los que viven allí, ni que ingresen”, detalló.

En paralelo, también agregó: “No hemos tenido que lamentar personas lesionadas. Estamos removiendo los desprendimientos. Ya se estaban realizando trabajos sobre el balcón que los vecinos habían reportado días anteriores. Parece que la situación no fue advertida a la Policía ni al personal de Defensa Civil”.

Por el momento, el tránsito permanece cortado sobre bulevar Chacabuco en esa cuadra.

Las autoridades no lograron dar con el propietario del departamento del noveno piso, aunque sí con el del piso inferior. Las tareas para remover las fracciones inestables continúan, aunque todavía no confirmaron cuánto tiempo llevará normalizar la situación.